Zakaria Sawo lånades ut till cypriotiska AEL från Djurgården.

Anfallaren slog till direkt i debuten.

Foto: Bildbyrån

Zakaria Sawos första tid i Djurgården kan ses som ett misslyckande. Anfallaren lyckades inte slå sig in i startelvan och gjorde ett mål i allsvenskan.

Tidigare i veckan meddelade ”Blåränderna” att Sawo lånas ut till cypriotiska AEL. Under lördagen spelade AEL i ligan och Sawo byttes in.

Svensken hann spela tio minuter innan han slog till med sitt debutmål. AEL vann och Sawos fullträff blev matchens enda.

AEL ligger sjua i den cypriotiska högstaligan.