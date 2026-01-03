Sawo målskytt direkt – efter utlånet av Djurgården
Zakaria Sawo lånades ut till cypriotiska AEL från Djurgården.
Anfallaren slog till direkt i debuten.
Zakaria Sawos första tid i Djurgården kan ses som ett misslyckande. Anfallaren lyckades inte slå sig in i startelvan och gjorde ett mål i allsvenskan.
Tidigare i veckan meddelade ”Blåränderna” att Sawo lånas ut till cypriotiska AEL. Under lördagen spelade AEL i ligan och Sawo byttes in.
Svensken hann spela tio minuter innan han slog till med sitt debutmål. AEL vann och Sawos fullträff blev matchens enda.
AEL ligger sjua i den cypriotiska högstaligan.
