Simon Eriksson hyllas: ”Skanderade hans namn”

Simon Eriksson fick under söndagen göra debut för Racing Santander.

Med svensken mellan stolparna vann Racing med 5–1.

– Simon har förtjänat sin chans, säger lagets tränare José Alberto enligt lokalradiostationen Arco FM Cantabria.

Simon Eriksson värvades till den spanska andradivisionsklubben Racing Santander från Elfsborg för drygt 20 miljoner kronor i vintras. Under söndagen fick målvakten debutera för sin nya klubb, vilket FotbollDirekt kunde avslöja under söndagen.

Racing Santander, som leder Segunda División, besegrade Almería med klara 5–1 med Eriksson i kassen. Enligt AS hade svensken en lugn debutmatch och publiken var inte rädda för att skicka lovord hans väg.

– Publiken visade honom hela tiden uppskattning och skanderade hans namn. Han hade i princip inget att göra, han räddade ett lågt skott från Adrián Embarba i den andra halvleken som gick rakt på honom, och vid målet han släppte in hade han inget ansvar. Det är för tidigt att kunna bedöma honom, skriver tidningen.

I Marcas matchtext får svensken en egen underrubrik. ”Eriksson, överraskningen”. Enligt den spanska tidningen rörde det sig om en regelrätt petning av förstemålvakten Jokin Ezkieta, som varit klubbens förstaval i nästan tre säsonger.

Men Racings tränare José Alberto vill inte klassificera Simon Eriksson som lagets nya förstemålvakt än.

– Eriksson har jobbat bra och jag tyckte vi behövde ett byte på den positionen för energins skull. Det gör Jokin (Ezkieta) gott att vara bortanför pressen från media. Simon har förtjänat sin chans. Vi får se om han får fortsätta eller ej, säger han till radiokanalen Arco FM Cantabria.

Racing Sandander leder den spanska andradivisionen med fyra poäng. Klubben har inte spelat i La Liga sedan säsongen 2011/12. Så sent som 2021/22 var man nere i tredjedivisionen.