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Foto: Alamy

Southampton anställer ”Spygate”-scouten

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Southampton-praktikanten Will Salt hamnade i blåsväder i ”Spygate”-skandalen.
Nu har analytikern fått en permanent anställning, enligt Daily Mail.

**En Middlesbrough-supporter återskapar "Spygate"-skandalen under den första semifinalen i playoff till Championship mellan Middlesbrough och Southampton på Riverside Stadium i Middlesbrough den 8 maj 2026.**
Foto: Alamy

Det var tidigare i våras som den engelska andraligaklubben Southampton åkte fast för att ha spionerat på Middlesbroughs matchförberedande träning inför playoff-matcherna från The Championship till Premier League. Klubben sparkades ut från playoff-spelet och missade därmed chansen att slåss om en PL-plats till nästa säsong, trots att Southampton vann semifinalen mot den svenska tränaren Kim Hellbergs Middlesbrough.

I mitten av det som kom att bli kallat ”Spygate” stod Southampton-praktikanten Will Salt, som var den som blev skickad att spionera på ”Boro”. Nu har analytikern fått ett erbjudande om en fast roll i klubben, enligt engelska Daily Mail.

Enligt uppgifterna har Salt blivit erbjuden en anställning i klubbens ungdomsakademi.

Southamptons tränarstab firar att Tonda Eckart blivit utsedd till månadens tränare. Will Still i bakgrunden.
Will Salt. Foto: Southampton FC

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