Southampton anställer ”Spygate”-scouten

Southampton-praktikanten Will Salt hamnade i blåsväder i ”Spygate”-skandalen.

Nu har analytikern fått en permanent anställning, enligt Daily Mail.

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Det var tidigare i våras som den engelska andraligaklubben Southampton åkte fast för att ha spionerat på Middlesbroughs matchförberedande träning inför playoff-matcherna från The Championship till Premier League. Klubben sparkades ut från playoff-spelet och missade därmed chansen att slåss om en PL-plats till nästa säsong, trots att Southampton vann semifinalen mot den svenska tränaren Kim Hellbergs Middlesbrough.

I mitten av det som kom att bli kallat ”Spygate” stod Southampton-praktikanten Will Salt, som var den som blev skickad att spionera på ”Boro”. Nu har analytikern fått ett erbjudande om en fast roll i klubben, enligt engelska Daily Mail.

Enligt uppgifterna har Salt blivit erbjuden en anställning i klubbens ungdomsakademi.