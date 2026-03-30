Barcelona-stjärnan Raphinha kommer att bli borta omkring fem veckor med en muskelskada.

Det kan i sin tur leda till mer speltid för svenske Roony Bardghji.

Det rapporterar spanska AS.

Det var under torsdagskvällen förra vecka som Brasilien ställdes mot Frankrike i en träningsmatch. Detta med FC Barcelona-stjärnan Raphinha från start, som dock tvingades utgå redan i paus.

Dagen efter stod det klart att brassen hade ådragit sig en muskelskada, vilken kommer att hålla honom borta i över en månad.

Det kan i sin tur leda till att det svenska stjärnskottet Roony Bardghji, 20, ges mer speltid – enligt spanska AS. De skriver nämligen att Bardghji, som ofta håller till ute till höger, kan få chansen på den andra kanten när ”Barca” kliver in i ett tuffare spelschema.

Under årets säsong har Raphinha spelat 31 matcher för FC Barcelona i vilka det har blivit 19 mål och 8 assist. Roony Bardghji står noterad rör 22 matcher under sin första säsong med katalanerna, där det har blivit fyra mål och två assist.



