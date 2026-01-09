Steget upp efter Djurgården: ”Nivån är högre”

För ett år sedan lämnade Besard Sabovic Djurgården för spel i Austin FC.

Sportsligt har mittfältaren bytt upp sig.

– Nivån är högre än allsvenskan, inte minst högstanivån då vissa lag är väldigt starka, säger 28-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Han återvände till Djurgården sommaren 2022 efter proffsäventyr i Turkiet och Ryssland. Men efter succén i fjol där Besard Sabovic genomgående var Djurgårdens bästa mittfältare och högst bidragande till Conference League-succén lämnade förra vintern för Austin FC i MLS.

Sabovic missade blott två matcher på hela säsongen, annars spelade han alltid – antingen som startman eller inhoppare.

– Det har gått upp och ner som alltid. Jag spelade väldigt mycket i början och det gick då väldigt bra för laget då med. Sedan hade vi en liten dipp, men grejen i USA är att ta sig till slutspelet och det gjorde vi genom att sluta sexa. Det var ett godkänt år. Jag spelade relativt mycket, men man vill alltid mer. Jag gjorde ett mål men jag vill göra fler mål och poäng.

”Stor grej att spela mot Messi”

Nyligen berättade New York Red Bulls svenska mittback Noah Eile om mötena med Lionel Messi. Ännu har Besard Sabovic inte fått möta stjärnspäckade Inter Miami med namn som Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul och Luis Suárez som lagkamrater till Messi.

– Men vi har Miami på bortaplan 4 april. Det ska bli intressant, en stor grej att spela mot Messi kanske. Sedan vet man inte om han spelar den, säger Sabovic och fortsätter:

Foto: Alamy

– Men jag har spelat mot Giroud, Lloris, Son och Reus. Det är coolt innan men sedan när man spelar så tänker man inte på det. Sedan vann vi hemma mot Forsberg och Eile, så det var viktigt att vinna svenskmötet, konstaterar Sabovic leendes.

Nivån i MLS är ett steg upp jämfört med allsvenskan, det slår Sabovic fast.

– Absolut. Sedan är det lite ojämnt där borta. Vissa lag är väldigt starka så högstanivån är absolut högre.

Planerar att se VM på plats

Sabovic gjorde sig ett namn i Djurgården 2016 då han som blott 18 år gammal släpptes fram av Pelle Olsson. Han gjorde mål borta mot IFK Göteborg samtidigt som han parallellt gick i gymnasiet.

Mycket har hänt på dessa tio år. I dag har Sabovic fru och barn.

– Jag gillar det. Jag älskar livet som pappa. Man får växa upp på ett annat sätt, säger 28-åringen som trivs med tillvaron i södra USA – och till sommaren spelas det VM i närliggande städer från Austin.

– Det var lite varmt för bebisen i början, men vi har acklimatiserat oss. Det kommer bli hur häftigt som helst med VM. Det spelas ju massa matcher i Houston och Dallas som är 1-2 timmar bort med bil från oss så jag hoppas få se roliga matcher.