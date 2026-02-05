Succé för Benzema – hattrick i debuten

Karim Benzema bytte Al-Ittihad mot Al-Hilal.

I debuten slog fransmannen till med ett hattrick.

Foto: Bildbyrån

Karim Benzema gjorde en kontroversiell övergång i Saudiarabien. Anfallaren har tidigare spelvägrat efter att ha känt sig ”förnedrad” av Al-Ittihads senaste kontraktsförslag. Det hela slutade med att avtalet bröts och att äventyret fortsätter i rivalen Al-Hilal.

Under torsdagen gjorde Benzema debut för sin nya klubb Al-Okhdood. Då slog fransmannen till med hattrick. Han gjorde sitt första mål efter dryga halvtimmen. I den andra halvleken satte han sitt andra och tredje efter 64 spelade minuter.

Matchen slutade 6–0 till Al-Hilal.

Karim Benzemas kontrakt med Al-Hilal sträcker sig till 2027.