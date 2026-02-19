Superdatorn: Så stor risk löper Hiljemarks Pisa att åka ur

Oscar Hiljemark har tagit över Serie A-klubben Pisa i ett mycket prekärt läge.

Men hur stora chanser har de att klara sig kvar?

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att reda ut det.

Foto: Alamy

Det var under deadline day som det stod klart att Oscar Hiljemark hade gjort sitt i IF Elfsborg och valde att ta sig an huvudtränaruppdraget i Serie A-klubben Pisa.

Med totalt 69 matcher som tränare för Borås-klubben slutade 34 med seger, 12 med oavgjort resultat och 23 med förlust. Nu har den 33-årige tränaren basat över Pisa i två matcher.

I premiären ställdes Hiljemarks nya lag borta mot Hellas Verona på Stadio Marc’Antonio Bentegodi och fick med sig en poäng efter en mållös tillställning. För snart en vecka sedan gjorde Pisa sin andra match under Hiljemarks som ledare. Då välkomnade man storklubben AC Milan till Arena Garibaldi och såg ut att knipa en poäng efter att man kvitterat matchen med 20 ordinarie minuter kvar.

Däremot ville kroaten Luka Modric annat och säkrade tre poäng för Milano-klubben med fem minuter kvar att spela. Således har Hiljemark tagit en poäng på två matcher med sin nya klubb.

Där förväntas Pisa sluta i Serie A-tabellen 2025/26