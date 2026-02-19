”Svenskkoloni” i WSL: ”Klubbarna får för lite kredd”

STOCKHOLM. Under vinternstransferfönster fick återigen se flera svenskor flytta till England och WSL.

Utöver England så har nu Sverige flest spelare i den engelska högstaligan och förbundskapten Tony Gustavsson tycker att våra klubbar här hemma hyllas för lite för detta.

– Vi hade inte haft så många spelare i den ligan om det inte var för det jobbet som görs i akademierna och i de damallsvenska klubbarna, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen tog Tony Gustavsson ut sin trupp till de första matcherna i VM-kvalet.

I den 23 spelare stora truppen återfinns tolv spelare som spelar sin ligafotboll i England och i Women’s Super League, då saknades även ändå namn som Anna Sandberg (Manchester United), Nathalie Björn (Chelsea) och Beata Olsson (Liverpool), som alla tre var med under senaste samlingen.

Svenska spelare och spelare från vara damallsvenska klubbar har blivit allt mer eftertraktade i England de senaste åren och efter vinterns transferfönster så är faktiskt Sverige den mest representerade nationen i ligan utöver England.

Den utvecklingen är på många sätt extraordinär, men samtidigt något som inte uppmärksammats allt för mycket här hemma i Sverige. Förbundskapten Tony Gustavsson menar exempelvis på att han tycker att våra klubbar förtjänar mer kredd för detta.