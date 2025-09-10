Tanković första ord efter klubbytet: ”En väldigt obekväm situation”

Muamer Tanković har bytt Pafos FC mot Omonia Nicosia.

30-åringen uttalar sig nu för första gången sedan flytten.

– Det som hände där försatte mig i en väldigt obekväm situation, säger han enligt goal.philenews.com.

Foto: Bildbyrån

Muamer Tanković hamnade i en svår situation i cypriotiska Pafos, detta då han petades i Champions League-truppen.

Kort därefter började det ryktas om att yttern var på väg bort från klubben och tidigare denna onsdag presenterades han av Omonia Nicosia.

Nu öppnar yttern upp om klubbytet.

– Självklart var jag i en svår situation i Pafos, det som hände där försatte mig i en väldigt obekväm situation. Allt hände plötsligt. Omonia är för mig en väldigt stor klubb på Cypern. En fin klubb med en väldigt lång historia. När möjligheten presenterades för mig ringde jag tränaren, Henning Berg, vi pratade lite, jag presenterade mig för honom och efter det gick allt sin gång, säger han enligt goal.philenews.com.

30-åringen är även tydlig med vad han vill uppnå med sin nya klubb.

– Jag vill uppnå stora saker. Självklart är det viktigaste att jag vill vinna titlar, det är sanningen. Jag vill ge klubben titlar och fortsätta vinna.

Tankovic har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över den här säsongen med Omonia.