Officiellt: Tankovic klar för ny klubb på deadline day

Muamer Tankovic, 30, lämnar Pafos.

Den svenske yttern är klar för Omonia Nicosia på Cypern.

Kontraktet är skrivet över ett år.

Foto: Alamy

Det var under förra veckan som Muamer Tankovic lämnades utanför Pafos trupp till Champions League. Sedan dess har både Sportbladet och cypriotisk media rapporterat att svensken är så gott som klar för en flytt till Omonia Nicosia.

Sent under tisdagskvällen, på den cypriotiska deadline day, meddelade klubben att 30-åringen ansluter på ett kontrakt som sträcker sig över ett år.

Den tidigare Hammarby-spelaren återförenas därmed med Omonia-tränaren Henning Berg, som basade över Pafos när Tankovic först anslöt till klubben 2022.

Muamer Tankovic har tidigare gjort 93 matcher för Hammarby i Sverige och står noterad för 34 mål och 15 assist. Han har även representerat klubbar som AZ Alkmaar och AEK Aten.