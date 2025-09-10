Prenumerera

Foto: Alamy

Officiellt: Tankovic klar för ny klubb på deadline day

Fredrik de Ron
Muamer Tankovic, 30, lämnar Pafos.
Den svenske yttern är klar för Omonia Nicosia på Cypern.
Kontraktet är skrivet över ett år.

Bildmontage: Stockholm, Sverige. 13 mars 2025. 250313 Muamer Tankovic från Pafos inför UEFA Conference League-matchen mellan Djurgården och Pafos den 13 mars 2025 i Stockholm & tidigare AIK-tränaren Henning Berg.
Foto: Alamy

Det var under förra veckan som Muamer Tankovic lämnades utanför Pafos trupp till Champions League. Sedan dess har både Sportbladet och cypriotisk media rapporterat att svensken är så gott som klar för en flytt till Omonia Nicosia.

Sent under tisdagskvällen, på den cypriotiska deadline day, meddelade klubben att 30-åringen ansluter på ett kontrakt som sträcker sig över ett år.

Den tidigare Hammarby-spelaren återförenas därmed med Omonia-tränaren Henning Berg, som basade över Pafos när Tankovic först anslöt till klubben 2022.

Muamer Tankovic har tidigare gjort 93 matcher för Hammarby i Sverige och står noterad för 34 mål och 15 assist. Han har även representerat klubbar som AZ Alkmaar och AEK Aten.

