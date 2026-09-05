Tidigare Liverpool-talang dömd för kvinnomisshandel

Jordan Ibe har hamnat i kläm med rättvisan.

Den tidigare Liverpool-spelaren har dömts till böter och samhällstjänst.

Detta efter att ha misshandlat sin före detta flickvän.

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Det var i december förra året som Jordan Ibe överföll sin före detta flickvän utanför hennes hem i södra London. Argumentet ska ha påbörjats efter att ex-partnern krävt att Ibe skulle betala tillbaka en skuld, vilket han vägrade.

Nu har domen mot den tidigare Liverpool- och Bournemouth-spelaren kommit.

30-åringen erkänner brott om döms till samhällstjänst i 12 månader, med totalt 80 timmars obetalt arbete. Han ska även göra rehabilitering i 27 dagar och betala sammanlagt 764 pund (cirka 9 882 kronor) i böter.

Provtränat med superettan-klubb

Enligt Sky Sport har Ibe utryckt ånger för sina handlingar.

”Jag ångrar verkligen det jag har gjort. Jag har varit tvungen att rannsaka mig själv. Jag kan inte ändra det jag gjorde, men jag kommer att ta ansvar för vad jag gör framöver”, ska 30-åringen ha sagt under domstolsförhandlingarna.

Jordan Ibe har under sin karriär representerat klubbar som Liverpool, Bournemouth och Derby County. Hans senaste arbetsgivare är bulgariska Lokomotiv Sofia, som han lämnade i juni efter att kontraktet rivits upp.

Sommaren 2025 provtränade den engelska yttern med superettan-klubben Umeå FC. Det blev däremot inget kontrakt till följd av ett nekat arbetstillstånd.