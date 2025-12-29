Tränaren ville ha Nygren: ”Försökte värva honom”

Benjamin Nygren hyllas av tränaren Wilfried Nancy i Celtic.

Fransmannen avslöjar att han ville värva honom under tiden i MLS.

– Jag vet vad han kan göra och tror att han har stor potential, säger Nancy till tidningen Daily Record.

Foto: Alamy

Benjamin Nygren har haft en stark form de senaste matcherna. Svensken gjorde två mål i Celtics senaste match mot Livingston i skotska ligan.

Nygrens utveckling har noterats av huvudtränaren Wilfried Nancy som hyllar honom för sin insats.

– Jag känner honom. Jag vet vad han kan göra och tror att han har stor potential, säger Nancy till tidningen Daily Record och fortsätter:

– Han har inte nått dit än. Han är ingen dribblare men han gillar att göra löpningar för sina lagkamrater, men det är också den teknik han har.

Nancy avslöjar även att han ville värva Nygren från sin tid som tränare i MLS-klubben Columbus Crew.

– När jag var i Columbus ville jag ha honom, jag försökte värva honom.

Benjamin Nygren noteras för åtta fullträffar och fem assist på 28 tävlingsmatcher i Celtic.