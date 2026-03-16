Tränarens besked om Björns skada: ”Ser inte bra ut”

Nathalie Björn skadade sig i sin comeback.

Chelsea-tränarn Sonia Bompastor kommer nu med ett första uttalande.

Nathalie Björn fick spela sina första minuter efter långt skadeuppehåll under gårdagen. Efter bara några minuter på planen skulle mittbacken passa en boll och då tog hon sig direkt för höger vad och grinade illa. Björn fick byta direkt och bakslaget var ett faktum.

Skadan kommer troligtvis hålla landslagsstjärnan borta under en längre tid.

– Det väldigt ledsamt för henne, säger tränaren Sonia Bompastor enligt Chelseas hemsida och fortsätter:

– Det ser inte bra ut. Vi kommer att göra en bedömning. Vi alla var exalterade över att Kadeisha (Buchanan) startade och en del av planen var att ”Nat” skulle komma in och få ett par minuter. Vi kommer att göra en bedömning, men det är riktigt ledsamt.

Inget är ännu kommunicerat med troligtvis missar Björn nästa landslagssamling i april.