TRE PUNKTER: ”Bajen fick Bergen-laget att se ut som smågrus”

Hammarby har kopplat rejält grepp om dubbelmötet med Brann.

Bajen körde över norskorna på Grimsta denna tisdagskväll.

FD:s Rasmus Hjortling med tre punkter efter kvällens match.

Foto: Bildbyrån

Hammarby slipper bergsklättring nästa vecka

Wow, mer än så behöver väl egentligen inte sägas.

Efter det stod klar att Hammarby lottats mot den norska storklubben SK Brann i Europa Cup såg jag det som ett helt öppet möte. Så såg det även ut under stora delar av den första halvleken, även om hemmalaget fick med sig 1–0 in i paus lite från ingenstans.

I den andra halvleken, framförallt under inledningen av den, var det dock bara ett lag på planen. Hammarby pulvriserade Bergen-laget till smågrus och slipper därför bergsklättring nästa vecka.

Precis vad Wangerheim och Bajen behövde

Ellen Wangerheim har stått för en fantastisk säsong i år också, men den senaste tiden har målskyttet gått lite trögare (mållös i tre av de fyra senaste i damallsvenskan).

Ikväll visade hon dock klass, kyla och att bra spelare har tur med sitt hattrick, vilket var avgörande för Hammarby denna tisdagskväll men som kanske också kan bli säsongsavgörande.

Till helgen väntar seriefinal mot BK Häcken på Hisingen och det vore inte förvånande ifall den som går vinnande ur matchen i matchen mellan Ellen Wangerheim och Felicia Schröder både tar hem det på lördag, men även hela damallsvenskan. Så för Bajen få ordentlig fart på Wangerheim igen kunde inte kommit vid ett bättre tillfälle. Den här boosten för henne kan betyda mycket för Hammarby under säsongens avslutande månader.

Oroväckande med Alice Carlsson

Det finns otroligt mycket att glädjas åt kring Hammarby ikväll, samtidigt är inte allt bara positivt.

Lagkapten Alice Carlsson tvingades bryta kvällens möte med Brann i slutet av den första halvleken och såg sedan märkbart frustrerad ut på bänken.

Förhoppnigsvis rör det sig inte om något allvarligt utan att bytet var mer en säkerhetsåtgärd, för Carlsson kommer behövs under säsongsavslutningen och inte minst mot BK Häcken nu i helgen.