TRE PUNKTER: ”Det krävdes mycket – men ger också arbetsro”

STOCKHOLM. Det satt hårt inne, men Bajen är klara för semifinal i Europa Cup.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling med tre punkter efter kvällens rafflande drama.

Tony Gustavsson lär har gillat vad han såg

Dagens stora snackis är såklart Sofia Reidy som inför kvällens drabbning på 3 arena togs ut i A-landslaget för första gången.

Huruvida förbundskapten Tony Gustavsson var på plats på 3 arena denna onsdagskväll ska jag låta vara osagt, men att han såg matchen är jag nästan säker på och han lär säkerligen ha gillat det han såg från Bajen-backen. Reidy var följsam och stabil i defensiven samt pigg och kreativ i offensiven.

Det satt hårt inne – men det här ger ändå ytterligare arbetsro

Ny huvudtränare och en spelaromsättning i vinter som saknar motstycke, jag förutsättningarna inför denna Europa Cup-kvartsfinal var på många sätt lång ifrån optimala för Hammarby, men jobbet gjordes och en semifinalplats är säkrad.

I båda mötena med Sporting såg man tydliga tendenser till hur William Strömberg vill att hans Hammarby ska se ut under 2026 och även om det satt otroligt hårt inne ikväll så har han, hans ledarstab och spelartrupp fått ännu mer arbetsro att finputsa de sista detaljerna inför först Svenska cupen, men sedan Europa Cup-semifinalen och sedan damallsvenskan. Det kommer att behövas, men detta avancemang kommer också att ge mycket.

Fullt realistiskt att drömma om final nu Bajen

Det såg långt ifrån perfekt ut, men jobbet är gjort och Hammarby är klara för semifinal i Europa Cup, där väntar antingen Sparta Prag eller Austria Wien och på förhand är det full realistiskt att både drömma och tro att det blir final.

Inget av de två lagen är på pappret bättre än vad Sporting var och ett Hammarby som kommer vara ännu mer i form när det är dags för semifinalerna lär gå in som rätt så stora favoriter.