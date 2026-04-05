Trots fiaskot i FA-cupen – Gyökeres tilldelas höga betyg

Arsenal stod för ett rejält fiasko mot Southampton i går.

Trots det tilldelas svenske Viktor Gyökeres höga betyg.

Detta efter att han bytts in och krönt insatsen med ett mål.

I går, lördag, ställdes Championship-laget Southampton mot Premier League-ledaren Arsenal i FA-cupen.

Då skulle hemmalaget stå för en rejäl skräll och slå ut ”The Gunners” med uddamålet. Detta efter att Viktor Gyökeres, som spelade den största av roller i Sveriges VM-avancemang, inlett matchen på bänken.

Svensken skulle dock göra avtryck trots förlusten då han, sju minuter efter att ha bytts in, slog till med 1-1-målet innan han senare fick se Shea Charles avgöra mötet med fem minuter kvar.

För detta tilldelas Gyökeres nu höga betyg av den brittiska pressen.

Av sajten Goal får anfallaren betyget 7 av 10. Detsamma gäller tabloiden The Sun som skriver följande motivering:

”Fyra avgörande mål för hans land och ytterligare ett för hans klubb här. Den svenske anfallaren gjorde mål med sin första touch i matchen och han vet var han ska vara när hans lag anfaller. Tyvärr för honom var det inte tillräckligt”, skriver de.

Football London, som även de tilldelar Gyökeres betyget 7 av 10, skriver följande motivering:

”Med sin första bollberöring dundrade svensken in bollen i nät, men sedan såg han inte mycket av bollen efter det”.





