Tunga bilderna: Juventus-förvärvet skadad direkt
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Han är värvad från Juventus.
Men efter kvarten spelad i gårdagens La Liga-premiär tvingades Pedro Felipe utgå skadad för Racing Santander.
De är tillbaka i spanska högstaligan för för första gången på 14 år.
Under sommaren har också Racing Santander rustat med hemmasonen, tillika forne Real Madrid-mittfältaren, Sergio Canales som är tillbaka där allt började efter ett äventyr i mexikanska ligan.
Men utöver Canales har också målvakten Julen Agirrezabala hämtats in från Athletic Club på ett femårskontrakt. Blytungt för svenske Simon Eriksson som nu lär glömma förstaplatsen mellan stolparna i Racing.
Agirrezabala som i fjol höstas vaktade Valencias mål innan han skadade sig under sitt utlån från Bilbao-klubben svarade i går för en fin insats i 2-2-matchen hemma mot Villarreal – Racings första La Liga-framträdande sedan 2012.
Tristare för mittbacksförvärvet Pedro Felipe från Juventus. 22-årige brassen som i augusti kritade på ett fyraårskontrakt med Racing klev av skadad redan efter kvarten spelad på El Sardinero och det är oklart hur länga den 190 centimeter långe försvararen blir borta.
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