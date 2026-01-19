Turneringens lag: De var bäst under Afrikanska mästerskapen

Afrikanska mästerskapen avslutades under söndagen.

Efter en minst sagt dramatisk final stod Senegal som segrare i Rabat.

FotbollDirekt har tittat närmare på vilka spelare som tar plats i turneringens lag, baserat på högst genomsnittsbetyg.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Det blev en minst sagt dramatisk final i ”Afcon” under söndagskvällen när Senegal säkrade sin andra titel någonsin.

Flera spelare i diverse nationer har imponerat under mästerskapet i Marocko och FotbollDirekt har tittat närmare på vilka.

Med hjälp av genomsnittsbetyg från flera statistiktjänster kommer här turneringens lag från Afrikanska mästerskapen.

Formation: 4-2-3-1

Youssou Bounou

Nationalitet: Marocko

Kommentar: Succémålvakten från VM 2022 stod för en ny fin turneringen även om det inte räckte hela vägen för han och hans Marocko. Prisades efter finalen som turneringens målvakt.

***

Krepin Diatta

Nationalitet: Senegal

Kommentar: Monaco-försvararen var nog på förhand inte den högerback som skulle ta den här turneringen med storm (med tanke på Achraf Hakimi i Marocko), men Diatta har imponerat under hela turneringen. Defensivt stabil och han har även visat kvaliteter offensivt.

Noussair Mazraoui

Nationalitet: Marocko

Kommentar: Den första silvermedaljören på listan är Manchester United-försvararen Mazraoui. Den versatila backen som kan användas överallt i backlinjen tar här plats som mittback, även om han främst använts som vänsterback under turneringen. Har rakt igenom mästerskapet imponerat.

Mazraoui i duell med Manchester United-lagkamraten Bryan Mbeumo. Foto: Bildbyrån.

Nayef Aguerd

Nationalitet: Marocko

Kommentar: Marseille-försvararen är nästa silvermedaljör på listan och med ett starkt mästerskap i ryggen, där han framförallt var så gott som helt avgörande i kvartsfinalen mot Kamerun, känns han given i en sådana här elva.

Bruno Onyemaechi

Nationalitet: Nigeria

Kommentar: Fick inleda turneringen på bänken mot Tanzania, men efter den öppningsmatchen var han given hos bronsmedaljörerna Nigeria och Olympiakos-backen var stabil genom varje match.

***

Idrissa Gana Gueye

Nationalitet: Senegal

Kommentar: Det centrala mittfältet domineras av vinnarna Senegal och först att ta plats är meriterade Idrissa Gana Gueye. Mittfältaren passade på att kröna ett mycket fint ”Afcon” med att spela fram sin namne Pape Gueye till det avgörande målet i gårdagens final.

Idrissa Gana Gueye firar efter finalen i Afrikanska mästerskapen. Foto: Bildbyrån.

Mamadou Sangare

Nationalitet: Senegal

Kommentar: Näst att ta plats är ett namn som framförallt kan finnas på minnet hos Djurgården-supportrar. Sangare som stod för en idiottackling på Nino Žugelj i Conference League för lite mindre än ett år sedan har verkligen nått otroliga höjder sedan dess. Färsk afrikansk mästare och given i det RC Lens som just nu leder franska ligan.

***

Brahim Diaz

Nationalitet: Marocko

Kommentar: Real Madrid-spelaren tog hem skytteligan, men trots det slutade turneringen på ett otroligt tungt sätt för yttern. Panenka-straffen lästes av Mendy i finalen och istället för att bli hjälte på hemmaplan så blev Diaz stor syndabock när Marocko missade titeln.

Nationalitet: Egypten

Kommentar: Efter en minst sagt omtumlande tid i Liverpool så ser Salah ut att ha hittat formen, i varje fall i landslaget. Fyra mål och en assist totalt under turneringen, men trots det blev det ingen medalj för honom och hans landsmän. Straffmissen i bronsmatchen mot Nigeria lär gräma honom ett tag.

Sadio Mane

Nationalitet: Senegal

Kommentar: Från en nuvarande Liverpool-stjärna till en tidigare. Sadio Mane har under turneringen sett ut som han gjorde när han var som bäst i Premier League-klubben och stjärnan är en av de starkast bidragande till att Senegal är mästare igen. Prisades även som turneringens spelare efter gårdagens final.

Sadio Mane och Mohamed Salah under semifinalen mellan Senegal och Egypten. Foto: Bildbyrån.

***

Victor Osimhen

Nationalitet: Nigeria

Kommentar: Victor Osimhen leder anfallet i turneringens lag och det gör han efter att ha slagit till med fyra mål i turneringen. Lämnades lite oväntat på bänken i bronsmatchen mot Egypten.

FOTNOT: Elvan är baserad på genomsnittsbetyg från flera statistiktjänster som Fotmob och Whoscored.