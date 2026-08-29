Alexander Bernhardsson slog till med första målet i Wolfsburg.

Detta när laget körde över Karlsruher med 5–2 i ligan.

Foto: Alamy

Tidigare i somras lämnade Alexander Bernhardsson Holstein Kiel för Wolfsburg. Under lördagen ställdes Wolfsburg mot Karlsruher i 2. Bundesliga.

Karlsruher tog ledningen i den sjunde minuten men det tog bara tre minuter innan det var kvitterat. Fabian Reese hittade fram till Alexander Bernhardsson som satte 1–1. Målet blev den svenska landslagsmannens första i sin nya klubb.

Bernhardssons landsman Mattias Svanberg fick hoppa in för Wolfsburg med cirka 25 minuter kvar av drabbningen.

Matchen slutade 5–2 till Wolfsburg, som har sju poäng efter de tre inledande matcherna i den tyska andraligan.