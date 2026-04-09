TV: Efter handsen – Barça överväger klagomål

Atlético Madrids Marc Pubill tog tydligt bollen med handen under mötet med Barcelona.

Någon bestraffning från domaren blev det däremot inte.

Nu överväger Barcelona att skicka in ett klagomål till Uefa, enligt AS.

I den 54:e minuten av onsdagens Champions League-kvartsfinal mellan Barcelona och Atlético Madrid på Camp Nou skulle Juan Musso göra en utspark.

Bortalagets målvakt rullade kort till försvaren Marc Pubill, som helt oprovocerat tog bollen med handen och passade tillbaka den till Musso.

Domaren István Kovács uppmärksammade inte situationen och VAR-rummet ansåg inte att det rörde sig om något straffbart. Samtidigt ropade både Barça-spelare och publik på straffspark.

Barcelona och den rumänska domaren Kovács hade genomgående en dålig kväll tillsammans. I den 44:e minuten synade Barça-försvararen Pau Cubarsi det röda kortet efter att ha rivit ner Atlético Madrids Giuliano Simeone i ett farligt läge.

Matchen slutade 2–0 till ”Atléti”. Returen spelas i Madrid på tisdag.