TV: Supportrar stormade planen – och kastade bengaler

I går, lördag, ställdes Dynamo Dresden mot Hertha BSC i tyska 2.Bundesliga. Då skulle matchen endast hinna spelas i omkring 19 minuter innan kaosscener utbröt på Rudolf-Harbig-Stadion i Dresden.

Det hela började med att ett antal supportrar till bortalaget Hertha tog sig in på planen innan hemmalagets dito gjorde detsamma. Efter det började flera pyrotekniska pjäser att kastas fram och tillbaka från den ena kortsidan.

Polisen var därefter snabbt inne på planen och jagade bort de supportrar som tagit sig in på gräset och bildade därefter en mur för att hindra supportrar att ta sig från den ena kortsidan till den andra.

Lyssnar man till tyska Bild föranleddes kaoset av att Dynamo-supportrar höll upp en av bortalagets flaggor i ett förnedrande syfte – vilket senare ledde till skandalscenerna. Efter detta ska även hemmalagets supportrar satt eld på Hertha-flaggan man kommit över.

20 minuter efter avbrottet kunde spelet sättas igång igen. Med tio minuter kvar av matchen avgjorde bortalaget och säkrade tre poäng.