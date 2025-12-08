United-floppens succé i Italien: ”Mördarinstinkt”

Rasmus Højlund har visat stark form sedan flytten till Napoli.

Den danske anfallaren stod för dubbla mål i segern mot Juventus.

– Det är alltid kul att göra mål, säger han till DAZN.

Foto: Alamy

Rasmus Højlund lämnade Manchester United efter en tid som anses vara misslyckad. Dansken anslöt till ”Red Devils” 2023 och förra säsongen i Premier League blev det endast fyra fullträffar för honom.

I somras lånades han ut till italienska Napoli på ett avtal till den sista juni 2026. Väl i Italien har Højlund hittat sin form igen. På tio matcher i Serie A har dansken redan gjort fyra mål och två av kom mot Juventus i 2–1-segern under söndagen.

Efter matchen var Højlund nöjd med sina mål.

– Jag gillar också att pressa och jobba med ryggen mot målet för att hjälpa mina lagkamrater. Det är alltid kul att göra mål, men äran måste delas med hela laget. Från bänken sa de åt mig var jag skulle anfalla, och det fungerade, säger han till DAZN.

Højlunds lagkamrat, och Napolis kapten, Giovanni Di Lorenzo gläds anfallarens succé.

– Vi är glada, och jag är glad för Rasmus skull. Han gjorde två mål idag (söndag), men han hjälper oss alltid i varje match. I svåra stunder reagerade vi starkt, det är ett tecken på en bra laganda.

Även den lokala pressen lyfter upp danskens prestation.

”Fräsch, kraftfull, överväldigande och glödhet. (Juventus-försvararen Lloyd) Kelly kommer att ha mardrömmar om honom många nätter… Han har en mördarinstinkt. Superbra”, skriver Il Matino.

Napoli har en utköpsklausul på Højlund som ligger på 44 miljoner euro (481 miljoner kronor) om de tar sig till Champions League.