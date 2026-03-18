Uniteds missräkning: Kryss mot West Ham

West Ham tog emot Manchester United under onsdagskvällen:

Gästerna var stora förhandsfavoriter men pallade inte trycket.

Matchen slutade 0–0.

Foto: Bildbyrån

Manchester United förlorade FA-cupen mot Chelsea i söndags. Nu var det dags för revansch men denna gången i seriespelet mot West Ham. Julia Zigiotti Olme, Hanna Lundkvist och Fridolina Rolfö startade för gästerna, medan Ellen Wangerheim fick starta på bänken men blev inbytt med dryga 20 minuter kvar.

West Ham stod upp bra och matchen slutade 0–0 vilket ses som en missräkning för Manchester United. United ligger på en tredjeplats i liga, åtta poäng upp till serieledarna Manchester City medan West Ham ligger på elfte plats, tre poäng ner till nedflyttningsplats.