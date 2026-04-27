Uppgifter: Arsenal intresserade av Endrick

Den brasilianska anfallstalangen har imponerat i Lyon under våren.

Nu har Arsenal fått upp ögonen för 19-åringen.

Detta enligt uppgifter från Mundo Deportivo.

Endrick har spenderat vårsäsongen på låna i Lyon från Real Madrid. Där har det blivit succé. Så här långt har den unga brassen producerat sju mål och lika många assist på totoalt 21 matcher.

Det är goda nyheter för Real Madrid. Frågan är dock om den spanska storklubben kommer använda sig av Endrick när han återvänder i sommar.

Enligt Mundo Deportivo har Arsenal fått upp ögonen för Endrick och klubben ska vara villiga att lägga ett bud på brassen. Viktor Gyökeres kan därmed få ytterligare konkurrens till nästa säsong i norra London.

Real Madrid har tidigare varit tydliga med att brassen inte är till salu.

19-åringen anslöt till Real Madrid från Palmeiras under sommaren 2024. ”Los Blancos” betalade runt 60 miljoner euro för brassen. Kontraktet sträcker sig till 2030.