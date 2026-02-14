Uppgifter: Real Madrid har inga planer på att sälja talangen

Endrck gör succé på lån hos Lyon för tillfället.

Sedan kommer han att återvända till Real Madrid i sommar.

Den spanska storklubben har inga planer på att släppa honom, trots intresse.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha fått väldigt sparsamt med speltid i Real Madrid under höstsäsongen så gick Endrick under vinterfönstret på lån till franska Lyon.

I den franska storklubben har brassen gjort stor succé med hittills tre mål och en assist på fyra matcher i Ligue 1.

Samtidigt som den unge brassen har imponerat har det ryktats om att andra klubbar vill försöka ta honom från Real Madrid i sommar.

FC Barcelona har nämnts vilja göra en chockvärvning och ta från rivalen, samtidigt som även Arsenal och Tottenham Hotspur ska vara intresserade. Ingen av dessa klubbar ser dock ut få något gehör från Real Madrid.

Teamtalk rapporterar nämligen att Real Madrid meddelat intresserade klubbar att anfallaren inte är tillgänglig i sommar och att planen är att han ska återvända och vara en del av huvudstadsklubbens trupp efter utlåningen till Lyon.