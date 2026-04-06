Uppgifter: Barça och Juve fortsatt intresserade av Silva

Bernardo Silva, 31, lämnar Manchester City efter säsongen.

Portugisen är uppvaktad av klubbar som Barcelona och Juventus.

Det rapporterar Sky Sports.

Bernardo Silva har länge ryktats bort från Manchester City då han sitter på ett utgående kontrakt. Citys assisterande tränare Pep Lijnders bekräftade senare att portugisen tackar för sig när säsongen är över.

Enligt Sky Sports finns det ett sort intresse för Silva. Både Barcelona och Juventus är fortsatt intresserade av att plocka in mittfältaren gratis.

Därtill uppger Sky att det finns intresse från MLS och Saudiarabien.

31-åringen noteras för totalt 76 mål och 77 assist på 450 matcher i City.

