Uppgifter: Uefa häver sin VM-bojkott

Uefa har bakat från sina hot mot Fifa.

The Times rapporterar att förbundet inte längre ämnar bojkotta VM.

Däremot vill man allt jämna avsätta Gianni Infantino.

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Nyheten slog ner som en bomb för en dryg månad sedan.

Gianni Infantino meddelade sina planer om att sälja av andelar av Fifas mästerskap till privata investerare genom ett nystartat dotterbolag. Uefa meddelade kort därpå att man tänkte bojkotta VM så länge planerna var gällande.

Trots att Fifa sedermera skrotade planerna har inte Uefa officiellt dragit tillbaka sina hot – för ens nu.

Enligt Martyn Ziegler från The Times, som även avslöjade Infantinos planer om att sälja av VM, menar att federationen snart kommer annonsera att man häver sin bojkott. Detta då man ska ha fått garantier på att planerna inte kommer sättas i verket.

Uefa ska enligt uppgifterna meddela sina 55 medlemsförbund om nyheterna under ett möte på torsdag. Samtidigt kommer man att fortsätta att jobba för att Infantino ska lämna posten som Fifa-president.