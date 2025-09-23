Yamals pappa rasar över Ballon d’Or: ”Inga konkurrenter”
Lamine Yamal fick nöja sig med en 2:a plats Ballon d’Or.
Något som får Barcelona-stjärnans pappa, Mounir Nasroui, rasar över.
– Jag tror att det är det största… Jag ska inte säga rån, utan snarare en moralisk skada mot en människa, säger pappan i en intervju.
Ballon d’Or avgjordes igår.
Ousmane Dembélé tog hem priset, bakom fransmannen, på andraplats, hamnade Lamine Yamal.
Att spanjoren bara blev tvåa är något som hans pappa, Mounir Nasroui, rasar över.
– Jag tror att det är det största… Jag ska inte säga rån, utan snarare en moralisk skada mot en människa, säger han i en intervju med spanska El Chiringuito enligt SVT och fortsätter:
– Jag tycker att Lamine Yamal är den bästa spelaren i världen, med väldigt stor marginal. Inte för att han är min son, utan för att han faktiskt är den bästa spelaren i världen. Det finns inga konkurrenter. Vi kan konstatera att något väldigt märkligt har hänt här.
Hans far kommer även med ett tydligt löfte inför nästa års gala.
– Nästa år kommer Ballon d’Or att vara spansk.
