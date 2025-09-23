Yamals pappa rasar över Ballon d’Or: ”Inga konkurrenter”

Lamine Yamal fick nöja sig med en 2:a plats Ballon d’Or.

Något som får Barcelona-stjärnans pappa, Mounir Nasroui, rasar över.

– Jag tror att det är det största… Jag ska inte säga rån, utan snarare en moralisk skada mot en människa, säger pappan i en intervju.

Foto: Bildbyrån

Ballon d’Or avgjordes igår.

Ousmane Dembélé tog hem priset, bakom fransmannen, på andraplats, hamnade Lamine Yamal.

Att spanjoren bara blev tvåa är något som hans pappa, Mounir Nasroui, rasar över.

– Jag tror att det är det största… Jag ska inte säga rån, utan snarare en moralisk skada mot en människa, säger han i en intervju med spanska El Chiringuito enligt SVT och fortsätter:

– Jag tycker att Lamine Yamal är den bästa spelaren i världen, med väldigt stor marginal. Inte för att han är min son, utan för att han faktiskt är den bästa spelaren i världen. Det finns inga konkurrenter. Vi kan konstatera att något väldigt märkligt har hänt här.

Hans far kommer även med ett tydligt löfte inför nästa års gala.

– Nästa år kommer Ballon d’Or att vara spansk.