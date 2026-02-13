Stora lovorden: ”Han om någon förtjänar det”

Trots en tung höst med Eflsborg fick Oscar Hiljemark jobbet som tränare i Serie A.

Hans tidigare adept Besfort Zeneli är inte förvånad över flytten.

– Han vet vad som krävs där borta, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

När Oscar Hiljemark efterträdde Jimmy Thelin som Elfsborgs manager sommaren 2024 fick han resultat direkt. Under den unga tränarens ledning kvalificerade sig Boråslaget för Europa Leagues ligafas, där det blev seger mot både Roma och Nice.

Säsongen därpå blev desto mörkare. Elfsborg var allsvenskans formässigt sämsta lag under hösten och det blev till slut en åttondeplats för Hiljemarks gäng.

Trots det fick 33-åringen erbjudandet att träna Pisa i Serie A. Kort därpå blev Hiljemark den tredje svensken genom tiderna att träna ett lag i den italienska högstaligan.

– Där och då var det en liten chock, men samtidigt vet jag att Oscar är otroligt bra tränare. Han om någon förtjänar det här, säger Besfort Zeneli när FotbollDirekt når honom.