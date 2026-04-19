Zeneli stor hjälte – avgjorde seriefinalen i Belgien

Besfort Zenelis succé med Union Saint­-Gilloise fortsätter.

I dag ställdes hans lag mot Club Brügge i seriefinalen av Jupiler Pro League.

Då avgjorde svensken med sitt 2-1-mål i slutskedet av matchen.

Sedan Besfort Zeneli anslöt till Union Saint­-Gilloise har den före detta Elfsborgs-mittfältaren gjort ett stort avtryck i Belgien.

Så sent som för någon vecka sedan utsågs även landslagsspelaren till den belgiska högstaligans bästa spelare för mars månad.

I dag ställdes Union Saint­-Gilloise mot Club Brügge i en riktig seriefinal. Inför matchen hade nämligen Union 39 poäng och ledde serien medan Brügge var tvåa med 38 poäng.

Till en början såg det dock ut att sluta med seger för bortalaget då de tog ledningen efter en kvart. 14 minuter senare hade dock Mateo Biondić kvitterat tillställningen.

Med 64 minuter spelade var det dags för Zeneli att äntra planen. En kvart efter det hade han gjort 2-1 till sitt Union vilket blev matchens sista mål. Således kan Besfort Zeneli titulera sig stor matchhjälte.

Sedan 23-åringen anslöt till den belgiska klubben har han spelat tio matcher, i vilka det har blivit tre mål och fyra assist.