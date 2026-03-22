Zenelis formbesked inför playoffen – mål och assist

Besfort Zeneli gjorde tt mål och två assist för Union Saint-Gilloise.

Ett positivt besked för Graham Potter som tog ut 23-åringen till Sveriges playoff.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen besegrade Union Saint-Gilloise St. Truiden med 3–1. Besfort Zeneli låg bakom alla mål för det segrande laget.

Svensken spelade fram lagkamraterna Christian Burgess och Ross Sykes till 2–0. I den andra halvleken stod den förre Elfsborg-stjärnan för en egen fullträff.

Matchen slutade 3–1 och det var ett positivt besked för Sveriges förbundskapten Graham Potter som tog ut Zeneli i truppen till playoff-matchen mot Ukraina den 26 mars.

Besfort Zeneli har nyligen uttryckt glädjen över Potters förlängning med det svenska landslaget.