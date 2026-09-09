Zidane avslöjar sitt val: ”Om någon tvivlar…”

Ballon d’Or-nomineringarna har släppts.

Zinedine Zidane vet vem han ska lägga sin röst på.

– Jag skulle rösta på Messi 100 gånger, säger fransmannen enligt Marca.

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Under tisdagen släpptes nomineringarna till Ballon d’Or. Bland namnen finns stjärnor som Kylian Mbappé och fjolårets vinnare Ousmane Dembélé. Landsmannen och den förre Ballon d’Or-vinnaren Zinedine Zidane berättar att han inte röstar på någon fransman i årets pris.

54-åringen förklarar att han har ett tydligt förstahandsval på vem han tycker är världens bästa fotbollsspelare.

– Jag skulle rösta på Lionel Messi 100 gånger, säger han enligt Marca och fortsätter:

– Jag tror att folk verkligen inte förstår hur otroligt det är att fortfarande vara bland de bästa spelarna i världen vid 39 års ålder.

För Zidane är det inget tvivel om att Messi är den bästa spelaren genom alla tider.

– Om någon fortfarande tvivlar på GOAT-debatten, ärligt talat, hör den personen inte hemma i fotbollssamhället.