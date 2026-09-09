Zidane avslöjar sitt val: ”Om någon tvivlar…”
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Ballon d’Or-nomineringarna har släppts.
Zinedine Zidane vet vem han ska lägga sin röst på.
– Jag skulle rösta på Messi 100 gånger, säger fransmannen enligt Marca.
Under tisdagen släpptes nomineringarna till Ballon d’Or. Bland namnen finns stjärnor som Kylian Mbappé och fjolårets vinnare Ousmane Dembélé. Landsmannen och den förre Ballon d’Or-vinnaren Zinedine Zidane berättar att han inte röstar på någon fransman i årets pris.
54-åringen förklarar att han har ett tydligt förstahandsval på vem han tycker är världens bästa fotbollsspelare.
– Jag skulle rösta på Lionel Messi 100 gånger, säger han enligt Marca och fortsätter:
– Jag tror att folk verkligen inte förstår hur otroligt det är att fortfarande vara bland de bästa spelarna i världen vid 39 års ålder.
För Zidane är det inget tvivel om att Messi är den bästa spelaren genom alla tider.
– Om någon fortfarande tvivlar på GOAT-debatten, ärligt talat, hör den personen inte hemma i fotbollssamhället.
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