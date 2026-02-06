Zlatan med OS-facklan: ”Låt spelen börja”

Vinter-OS 2026 går snart av stapeln i Milano/Cortina.

En som har fått bära den olympiska elden är Zlatan Ibrahimović.

– Jag ser fram emot slalom i backen, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Ikväll tänds den olympiska elden som förkunnar att vinter-OS 2026 har inletts. Enligt traditionen ska flamman tändas i grekiska Olympia och därefter färdas till platsen där OS-invigningen sker.

I dag nådde facklan värdstaden Milano och Zlatan Ibrahimović. Svensken, som är officiell ambassadör för spelen, bar flamman genom Milanos gator, omringad av säkerhetspådrag och nyfikna åskådare.

– Låt spelen börja, säger han till publiken.

Zlatan önskar även lycka till till de svenska idrottarna. Han får frågan om vilken sport han ser fram emot mest.

– Jag ser fram emot slalom i backen, super-G, säger han till Expressen.

Zlatan Ibrahimović har representerat båda Milanoklubbarna under sin proffskarriär. Det blev 57 mål på 88 matcher för Inter och sammanlagt 76 mål på 125 matcher för Milan.