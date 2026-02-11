Zenelis liv i Belgien: ”Många språk att hålla koll på”

Vardagen i Bryssel har börjat falla på plats för Besfort Zeneli.

Mittfältaren har startat sin första match för Union Saint-Gilloise, och fått tillträde till sitt egna boende.

– Efter första veckan på hotell kände jag bara ”fy fan vad tråkigt det här är”, berättar Zeneli för FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Besfort Zeneli har precis avslutat ett träningspass med sin nya klubb Union Saint-Gilloise när FotbollDirekt når honom. En kort bit från träningsanläggningen har den svenska landslagsmannen hittat en lägenhet.

Omställningen till livet i den belgiska huvudstaden har gått betydligt smidigare än Besfort trodde. Storebror Arbër utgjorde ett skräckexempel på hur omständig en utlandsflytt kan bli.

– När brorsan flyttade till Holland första gången bodde han på hotell i nästan två månader. Och jag kände redan efter första veckan på hotell att ”fy fan vad tråkigt det här är”. Så det var skönt att hitta boende snabbt. Jag trodde det skulle ta mycket längre tid, berättar han.

Foto: Bildbyrån

Flytten till från Elfsborg till Union Saint-Gilloise blev officiell den 13 januari i år. Men klubbens intresse för Zeneli visade sig redan i somras.

– Men då blev det ingenting. Sen hörde de av sig igen tidigt i november, innan allsvenskan var slut. Jag träffade sportchefen och sen var det full fart fram till att jag blev såld. Det tog sin tid, men jag känner att det var rätt val.

Fanns det några andra intressenter?

– Det fanns från andra ligor, men ingen som var lika konkret som Union. Det var tydligt att de inte hade någon annan i åtanke och att det var mig de ville ha på den positionen. Det var full fart från dem och då det stärkte bara min vilja att dra dit, berättar Zeneli.

Så här långt har det blivit tre matcher för 23-åringen i den gulblåa tröjan. Hemma mot La Louvière kom den första starten.

– Det var efterlängtat men också kul. Jag har kämpat för det enda sedan jag kom hit. I Sverige har vi haft ledigt, så det har varit full fart med att få igång kroppen. Men nu kände tränaren att jag var redo att starta och jag gjorde det ändå helt okej.

Foto: Bildbyrån

Belgien har två officiella språk, franska och holländska. I truppen återfinns 17 olika nationaliteter. Språket är med andra ord en faktor som Besfort Zeneli har behövt anpassa sig till.

– Det är många språk att hålla koll på. Ibland är det franska, ibland är det holländska, ibland är det engelska. Men jag ska faktiskt börja plugga franska. Nu när allting runt omkring fotbollen har kommit på plats så känner jag att det är dags att lära mig språket också, berättar han.

Franska kanske kan komma till hands senare i karriären också?

– Exakt, det vet man inte, avslutar Zeneli.