DE RON: En håll k*ften-värvning – kan bli skillnaden

Hammarby jagar desperat sitt andra SM-guld genom tiderna.

För det är väl inget annat som dubbla rekordvärvningar på ett halvår kan signalera?

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

Att Hammarby skulle spendera några av sina många miljoner på banken i årets transferfönster var inget oväntat. ”Bajen” är kanske en av Sveriges bäst skötta klubbar, det finns enorma kapital att spendera och grönvitt jagar sitt andra SM-guld någonsin, och sitt första på 25 år. Ja, att det skulle läggas krut på spelarförvärv var inget oväntat.

Desto mer oväntat var att sportchefen Mikael Hjelmberg skulle spränga sitt eget transferrekord två gånger på mindre än ett halvår.

När Victor Lind värvades från BP för omkring 28 miljoner kronor (om man får tro mediauppgifterna) i februari 2026 var det den då dyraste värvningen som en allsvensk klubb hade gjort – någonsin – några miljoner framför Sead Hakšabanović till IFK Norrköping 2020. Inte ens fem månader senare var det transferrekordet krossat med nästan tio miljoner.

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Det kan bli den stora skillnaden för Hammarby

Ja, Amin Boudri är den nu dyraste värvningen till allsvenskan genom tiderna. Värvningen, som blev klar under småtimmarna i går, onsdag, gick loss på runt 37 miljoner kronor. Alltså nio miljoner kronor dyrare än Lind-värvningen. Det kan bli den stora skillnaden för Hammarby.

Amin Boudri, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Jag är en stark förespråkare för en sund klubbstruktur. Jag tror på kontinuitet, arbetsro och att det tar tid att bygga något framgångsrikt (jo, det finns undantag). Om jag hade fått bestämma över en fotbollsklubb hade min största prioritet varit att se till att det finns pengar på banken, snarare än att släcka bränder för att sluta så högt upp i tabellen som möjligt. Jag tror att jag och ”Bajen”-sportchefen Mikael Hjelmberg ser ganska liknande på saker och ting, och just därför blev jag enormt förvånad när året 2026 blev ett rekorddyrt år för Hammarby.

Nej, inte för att jag tror att det är fel – tvärtom. Hammarby har sett till att bli en av Sveriges rikaste klubbar genom ett kontinuerligt, strukturerat och genomtänkt arbete nere på träningsanläggningen Årsta. Hjelmberg och kompani har säkrat klubbens ekonomiska framtid genom en mängd enorma försäljningar. Varför ska pengarna ligga och samla damm på banken? Jag kan inte komma på en enda anledning – och jag gillar det jag ser från ”Bajen”.

Rustar för SM-guld

Visst är totalt 65 miljoner kronor enorma pengar att lägga på två spelare på bara ett halvår, men det är också inte ens hälften av vad man sålde Bazoumana Touré och Adrian Lahdo för i relativ närtid. Det är bra lite mer än när man sålde Williot Swedberg till spanska Celta Vigo (runt 60 miljoner kronor) 2022, klubbens då dyraste försäljning genom tiderna. Och om Hammarby vill ta det där sista steget, om de vill börja vinna allsvenskor och spela Europa-gruppspel – ja, då är värvningarna av Victor Lind och Amin Boudri det som kan ta dem dit. Kosta vad det kosta vill.

Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby. Foto: Bildbyrån

Boudri-värvningen är en ”håll käften-värvning” i dess renaste form. Det visar motståndare, supportrar, antagonister och kritiker, fans och tyckare att Hammarby menar allvar. Kanske har Sirius ett för stort försprång, men ”Bajen” kommer i alla fall försöka. Det är precis det som den här värvningen signalerar. Vid sidan av att jaga det allsvenska guldet visar Hammarby också att ett gruppspel i Europa- eller Conference League också är det stora målet.

Inför i fjol var snacket att Malmö FF, som vanligt, var den stora guldfavoriten, därefter följde Hammarby. ”Bajen” skulle bara kunna vinna om MFF snubblade, så hette det inför 2025. MFF snubblade rejält, men Hammarby vann ändå inte. I år var grönvitt solklara guldfavoriter. Då kom Sirius från ingenstans och ser ut att jogga hem serien. Med Boudri och Lind in, en redan stark spelartrupp och, inte minst, rekryteringen av den tvåfaldiga SM-guldvinnande tränaren Henrik Rydström har Hammarby slutat lämna något alls åt slumpen. Nu rustas det för fullt för SM-guld, om inte i år så defenitivt 2027.