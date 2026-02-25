NORDQVIST: ”Djurgården har ett guldläge som inte får missas”

Djurgården har tappat flera rutinerade namn i vinter.

Samtidigt sitter Kerim Mrabti på utgående kontrakt – och sportchef Bosse Andersson har tidigare berättat att kontakt parterna emellan finns.

Forne Dif-stjärnan före en drömvärvning för Blåränderna inför den allsvenska säsongen.

Foto: Bildbyrån

I Fotbollsmorgon i fjol berättade Kerim Mrabti att han vill komma tillbaka till Djurgården i en ålder när han fortfarande kan ge klubben mycket sportsligt.

Den nu 31-årige Mrabti som spelade i Djurgården mellan 2015 och 2018 är i dag 31 år gammal och sitter på utgående avtal med Mechelen – där han sedan sejouren i Birmingham spelat sedan 2020.

Mrabti sägs själv vilja ha ett nytt tvåårsavtal från Mechelen, men där belgiska klubben på grund av spelarens ålder bara vill erbjuda ett år.

Här har Djurgården sin öppning. Sportchef Bosse Andersson sa själv till FD i fjol att kontakt med Mrabti finns.

”Vi är ganska överens om att han vill spela i Djurgården och är han mottaglig för det tror jag att vi löser det”, sa Andersson då.

Med tanke på all rutin som försvunnit i Djurgården inför årets säsong med veteranerna Rasmus Schüller, Albin Ekdal, Marcus Danielson och Tokmac Nguen hade Dif mått bra av ett namn som Mrbati – som dessutom hade varit perfekt i rollen som Nguens ersättare med sin kreativitet och rivighet.

Tränaren Jani Honkavaara har efterfrågat en x-faktor till årets Djurgården. I min bok heter den x-faktorn Kerim Mrabti.

Ni har ett guldläge nu, Djurgården – det vore väldigt dumt att missa det läget.