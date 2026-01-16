NORDQVIST: Glöm det, Djurgården – rikta blickarna mot Augustinsson

Keita Kosugi är redan såld och nu ser vänsterbackslösningen Theo Bergvall också förlorad ut.

Kalla tillbaka Viktor Bergh från Tyskland?

Glöm det. I stället bör Djurgården rikta blickarna mot grannlandet Belgien och Ludwig Augustinsson.

Foto: Bildbyrån

”Har Djurgården värvat Ludde Augustinsson?!”

Den direkta förvåningen var förståelig när jag för en Hammarbykompis i förbifarten nämnde Augustinsson i Djurgården 2016.

Men det var ju lillebror Jonathan Augustinsson jag syftade på. Storebror Ludwig gjorde redan kometkarriär med succé i FC Köpenhamn med en rad storklubbar på rad i intressekön. Dessutom var han redan en del av det svenska A-landslaget. Att ett krisande Dif där och då skulle locka till sig Ludwig Augustinsson var förstås otänkbart.

Men nu, tio år senare, är det desto rimligare.

Djurgården är en annan klubb i dag med ständig jakt på titlar och Europaspel.

Samtidigt har Augustinsson fasats ut från landslaget och ska han ha chans på en VM-plats till sommaren måste han larma att han lever. Det gör han uppenbarligen inte i Belgien trots startman i Anderlecht.

Nu blev det aldrig något landslagsspel ihop med brorsan Jonathan som haft ett skadehelvete karriären igenom men nog drömmer Ludde om ett mästerskap till med Sverige (det har hittills blivit två EM och ett VM).

Graham Potter har stenkoll på allsvenskan och kommer förstås ha det hela våren. Augustinsson fyller 32 år i april och var redan i somras ombedd att lämna Anderlecht på önskemål från klubben, detta enligt belgiska uppgifter.

Men som den fighter och vinnarskalle vänsterbacken är blev han kvar och har sedan dess gjort det bra.

Borta från Stockholmsfotbollen i 13 år

Jag tror dock Augustinsson vill säkert spela fotboll hemma i Stockholm igen innan karriären är över. Han lämnade huvudstaden och moderklubben BP redan efter 2012 års allsvenska och har sedan dess varit borta från Stockholmsfotbollen.

Att tajmningen med Blåränderna är den rätta råder det ingen tvekan om. Sportchef Bosse Andersson känner förstås Ludde genom lillebror Jonathan och pengar finns efter storförsäljningen av Keita Kosugi på vänsterbacksplatsen till Frankfurt och Bundesliga – samma liga som Augustinsson gick till 2017 där han gjorde succé i Werder Bremen.

Kosugis ersättare såg ut att bli Theo Bergvall. Djurgårdens tränare Jani Honkavaara berättade på Bosön häromveckan att han tänkte skola om Bergvall från högerback till vänsterback.

Men nu ser också Bergvall förlorad ut. När Djurgården i dag klockan 13 spelar träningsmatch mot BP på just Bosön finns Bergvall inte med. 21-åringen har i stället fått tillåtelse att besöka två utländska klubbar. I dagarna skrev Sportbladet att Bergvall är nära såväl Go Ahead Eagles och Lausanne – och det mesta pekar på att han nu gjort sitt i Dif-dressen.

Ska Djurgården ringa Viktor Bergh och kalla tillbaka honom från lånet i Hansa Rostock i förtid? Nej, Djurgården behöver en lika bra spelare som Kosugi. Honom hittar sportchef Andersson inte i Tyskland utan i grannlandet Belgien och Ludwig Augustinsson med blott 1,5 år kvar på kontraktet.