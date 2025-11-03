NORDQVIST: ”Nästan tyckt synd om Anton Salétros i AIK”

Aftonbladet och Expressen rapporterar om att Anton Salétros lämnar AIK efter säsongen.

Ett MLS-äventyr verkar vänta för landslagsmittfältaren och ingen förtjänar det här mer, för jag har nästan tyckt synd om Salétros under det här året i Gnaget.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

✔️ Läs mer från FotbollDirekts krönikör Casper Nordqvist!

Jon Dahl Tomasson gjorde inte alla rätt som svensk förbundskapten, men så fort han tog över svenska landslaget valde han att satsa på Anton Salétros, en doldis i sammanhanget.Ett drygt halvår tidigare, sommaren 2023, hade mittfältaren återvänt till sitt kära AIK efter ett par år utomlands med franska Caen i landets andradivision som sista adress.

Väl i Gnaget kom Salétros in och räddade kvar ett AIK i kris i allsvenskan.

När Dahl Tomasson gjorde Salétros till ordinarie på mittfältet kändes det givet att Salétros som närmar sig 30 skulle få igenom en flytt utomlands förra vintern.

Anton Salétros. Foto: Bildbyrån

Så blev det inte, i stället förlängde han sitt kontrakt med klubben som han kom till som ungdomsspelare från Enskede i södra Stockholm redan som ung tonåring.

”Ihop med Celina en nivå över de andra”

I år har jag nästan tyckt synd om Salétros i AIK. Visst, laget har legat i toppen hela säsongen vilket i och för sig snarare är ett svaghetstecken för allsvenskan med tanke på hur deppigt det stundtals varit att se Gnaget i år. För i ärlighetens namn har Salétros ihop med Bersant Celina varit på en nivå över de andra spelarna – och sådant gör alltid lite ont att se.

I april fyller Salétros 30 och ingen förtjänar en ny chans utomlands mer än den skicklige tvåvägsspelaren. Därför är det glada nyheter som kommer från Aftonbladet och Expressen i dag att parterna är överens om en exit i vinter för Salétros – vars nästa steg nu verkar bli MLS och Chicago enligt samma uppgifter.

Salétros. Foto: Bildbyrån

Sportsligt kanske inte den bästa möjliga flytten, men häftigt är det allt och vi har sett att landslagsspelare som Gustav Svensson fortsatt behållit sin plats i Blågult trots spel på andra sidan Atlanten.

Att AIK enligt Expressen cashar in 30 miljoner kronor på en övergång till Chicago för Salétros gör det hela ännu mer rimligt, för det är ingen hemlighet att den svartgula klubben behöver få in pengar på kontot.

Bra AIK och grattis Anton Salétros.