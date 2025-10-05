Bilal El Khannouss målskytt när VfB Stuttgart sänkte Heidenheim
- VfB Stuttgart segrade – 1–0 mot Heidenheim
- VfB Stuttgarts fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Bilal El Khannouss matchvinnare för VfB Stuttgart
Målet i andra halvleken blev matchens enda när VfB Stuttgart vann med 1–0 (0–0) hemma mot Heidenheim i Bundesliga.
Segern var VfB Stuttgarts fjärde på de senaste fem matcherna.
Wolfsburg nästa för VfB Stuttgart
Det här var VfB Stuttgarts tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Heidenheims andra uddamålsförlust.
För VfB Stuttgart gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Heidenheim är sist, på 18:e plats.
Den 21 februari möts lagen återigen, då på Voith-Arena.
På lördag 18 oktober 15.30 spelar VfB Stuttgart borta mot Wolfsburg och Heidenheim hemma mot Werder Bremen.
VfB Stuttgart–Heidenheim 1–0 (0–0)
Bundesliga, Mercedes Benz Arena
Mål: 1–0 (65) Bilal El Khannouss.
Varningar, VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss. Heidenheim: Luca Kerber.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
VfB Stuttgart: 4-0-1
Heidenheim: 1-0-4
Nästa match:
VfB Stuttgart: VfL Wolfsburg, borta, 18 oktober
Heidenheim: Werder Bremen, hemma, 18 oktober
