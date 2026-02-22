Deniz Undav räddade poäng i 88:e minuten mot Heidenheim

Kryss mellan Heidenheim och VfB Stuttgart

Deniz Undav kvitterade i 88:e minuten

Heidenheim nu 18:e, VfB Stuttgart på fjärde plats

Det såg länge mörkt ut för VfB Stuttgart i mötet med Heidenheim, som ledde med 3–2 i slutet av matchen i Bundesliga på Voith-Arena. Men i 88:e minuten slog Deniz Undav till och räddade en poäng för VfB Stuttgart. Det blev oavgjort, 3–3 (2–2), i matchen på söndagen.

Det betyder att Heidenheim, även om det inte blev seger, äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Heidenheim–VfB Stuttgart – mål för mål

VfB Stuttgart startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Chris Fuehrich till. 1–1 kom i 20:e minuten genom Eren Dinkci. Laget tog också ledningen när Arijon Ibrahimovic slog till på straff i 35:e minuten. VfB Stuttgart kvitterade till 2–2 på stopptid i första halvleken genom Maximilian Mittelstaedt på straff.

Först med åtta minuter kvar att spela tog Heidenheim ledningen genom Sirlord Conteh. Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Deniz Undav slog till och gjorde mål för VfB Stuttgart assisterad av Nikolas Nartey. 3–3-målet blev matchens sista.

Heidenheim har en oavgjord och fyra förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VfB Stuttgart har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–6 i målskillnad.

Heidenheim stannar därmed på 18:e och sista plats och VfB Stuttgart på fjärde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann VfB Stuttgart med 1–0.

Lördag 28 februari 15.30 spelar Heidenheim borta mot Werder Bremen. VfB Stuttgart möter Wolfsburg hemma på MHPArena söndag 1 mars 15.30.

Heidenheim–VfB Stuttgart 3–3 (2–2)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (5) Chris Fuehrich, 1–1 (20) Eren Dinkci, 2–1 (35) Arijon Ibrahimovic, 2–2 (45) Maximilian Mittelstaedt, 3–2 (82) Sirlord Conteh, 3–3 (88) Deniz Undav (Nikolas Nartey).

Varningar, Heidenheim: Tim Siersleben. VfB Stuttgart: Chema Andres, Sebastian Hoeness.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 0-1-4

VfB Stuttgart: 3-1-1

Nästa match:

Heidenheim: Werder Bremen, borta, 28 februari 15.30

VfB Stuttgart: VfL Wolfsburg, hemma, 1 mars 15.30