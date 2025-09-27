Efterlängtad seger för Heidenheim – steg åt rätt håll mot Augsburg

Heidenheim vann med 2–1 mot Augsburg

Sirlord Conteh avgjorde för Heidenheim

Fjärde raka förlusten för Augsburg

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Heidenheim i Bundesliga. Men hemma mot Augsburg bröts den tunga sviten. Det blev 2–1 (0–0) i matchen på Voith-Arena.

I och med detta har Augsburg fyra förluster i rad.

Heidenheim–Augsburg – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Mikkel Kaufmann till på pass av Sirlord Conteh och gav Heidenheim ledningen.

I 54:e minuten slog Sirlord Conteh till, och gjorde 2–0.

Reduceringen till 2–1 kom på stopptid, när Phillip Tietz slog till och gjorde mål för Augsburg framspelad av Fabian Rieder. Men mer än så orkade Augsburg inte med.

Förlusten var Augsburgs tredje uddamålsförlust.

Båda lagen har haft en tuff start på serien och har tre poäng efter fem spelade matcher.

Lagen möts på nytt på WWK ARENA den 14 februari.

I nästa omgång har Heidenheim VfB Stuttgart borta på Mercedes Benz Arena, söndag 5 oktober 15.30. Augsburg spelar hemma mot Wolfsburg lördag 4 oktober 15.30.

Heidenheim–Augsburg 2–1 (0–0)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 1–0 (47) Mikkel Kaufmann (Sirlord Conteh), 2–0 (54) Sirlord Conteh, 2–1 (90) Phillip Tietz (Fabian Rieder).

Varningar, Heidenheim: Patrick Mainka. Augsburg: Samuel Essende, Dimitrios Giannoulis, Keven Schlotterbeck, Chrislain Matsima, Cedric Zesiger, Fabian Rieder.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 1-0-4

Augsburg: 1-0-4

Nästa match:

Heidenheim: VfB Stuttgart, borta, 5 oktober

Augsburg: VfL Wolfsburg, hemma, 4 oktober