Ledning i halvtid – då tappade Mainz och förlorade

Seger för Köln med 2–1 mot Mainz

Avgörande målet kom i 86:e minuten.

Ragnar Ache tvåmålsskytt för Köln

Bortalaget Mainz hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i matchen i Bundesliga mot Köln. Men Köln vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Freiburg nästa för Köln

Mainz tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Stefan Bell.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ragnar Ache träff framspelad av Alessio Castro-Montes och kvitterade för Köln. Det matchavgörande målet kom med fyra minuter kvar att spela när Ragnar Ache på nytt slog till och gjorde 2–1 för Köln. Därmed hade Köln vänt matchen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Köln med 1–0.

Nästa motstånd för Mainz är Wolfsburg. Lagen möts lördag 24 januari 15.30 på MEWA Arena.

Köln–Mainz 2–1 (0–1)

Bundesliga, RheinEnergieSTADION

Mål: 0–1 (29) Stefan Bell, 1–1 (57) Ragnar Ache (Alessio Castro-Montes), 2–1 (86) Ragnar Ache.

Varningar, Köln: Eric Martel, Said El Mala, Tom Krauss, Marius Buelter. Mainz: Silvan Widmer, Jae-sung Lee, Daniel Batz, Phillip Tietz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 1-1-3

Mainz: 1-3-1

Nästa match:

Mainz: VfL Wolfsburg, hemma, 24 januari 15.30