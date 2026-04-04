Underläge med två mål – då vände Bayer Leverkusen och vann

Bayer Leverkusen vann med 6–3 mot Wolfsburg

Alejandro Grimaldo tvåmålsskytt för Bayer Leverkusen

Edmond Tapsoba avgjorde för Bayer Leverkusen

Matchen i Bundesliga mellan Bayer Leverkusen och Wolfsburg på BayArena fick se lagen dominera en del av matchen var. Bortalaget Wolfsburg hade ledningen med 3–1 efter Christian Eriksens mål i 38:e minuten, men därefter vände Bayer Leverkusen matchen och vann till slut med 6–3.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Bayer Leverkusen.

Wolfsburg fick en bra start på matchen när Jonas Wind slog till redan i 16:e minuten. Bayer Leverkusen kvitterade till 1–1 efter en halvtimme genom Alejandro Grimaldo på straff. Wolfsburg tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Joakim Maehle. Bara sju minuter senare var det Christian Eriksen som på straff såg till att laget ökade ledningen till 1–3. Bayer Leverkusen reducerade till 2–3 sex minuter senare på nytt genom Alejandro Grimaldo framspelad av Equi Fernandez.

Direkt efter pausen gjorde Patrik Schick mål på straff och kvitterade för Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen gjorde också 4–3 i 68:e minuten när Edmond Tapsoba hittade rätt. I den 73:e minuten ökade Ibrahim Maza ledningen ytterligare. 6–3-målet kom på tilläggstid när Malik Tillman slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Resultatet innebär att Bayer Leverkusen ligger kvar på sjätte plats och Wolfsburg på 17:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Leverkusen med 3–1.

I nästa match möter Bayer Leverkusen Borussia Dortmund borta och Wolfsburg möter Eintracht Frankfurt hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 april 15.30.

Bayer Leverkusen–Wolfsburg 6–3 (2–3)

Bundesliga, BayArena

Mål: 0–1 (16) Jonas Wind, 1–1 (30) Alejandro Grimaldo, 1–2 (31) Joakim Maehle, 1–3 (38) Christian Eriksen, 2–3 (44) Alejandro Grimaldo (Equi Fernandez), 3–3 (53) Patrik Schick, 4–3 (68) Edmond Tapsoba, 5–3 (73) Ibrahim Maza, 6–3 (90) Malik Tillman.

Varningar, Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Kasper Hjulmand. Wolfsburg: Joakim Maehle, Konstantinos Koulierakis, Denis Vavro, Dieter Hecking.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 2-3-0

Wolfsburg: 0-1-4

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Borussia Dortmund, borta, 11 april 15.30

Wolfsburg: Eintracht Frankfurt, hemma, 11 april 15.30