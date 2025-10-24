Sverige ställs mot Spanien i Nations League-semifinalen.

Så ser förbundskaptenen Tony Gustavssons första elva ut.

Matchen startar 20.00.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen ställs Sverige mot Spanien i en tuff semifinal i Nations League.

Damlandslagets nya förbundskapten Tony Gustavsson har sedan innan avslöjat sin ”preliminära” startelva inför matchen. När elvorna i sin tur presenterades stod det klart att det inte är någon skillnad med det som Gustavsson avslöjade sedan tidigare.

Gustavsson väljer att göra två ändringar från den förre förbundskaptenen Peter Gerhardssons senaste landskamp. Magdalena Eriksson är skadad och ersätts av Amanda Ilestedt. Jonna Andersson som inte är uttagen ersätts av Anna sandberg.

Startelvor:

Spanien: Coll – Batlle, Paredes, Léon, Carmona – Bonmatí, Aleixandri, Putellas – López, Paralluelo, Mariona

Sverige: Jennifer Falk – Hanna Lundkvist, Nathalie Björn, Amanda Ilestedt, Anna Sandberg – Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Julia Zigiotti Olme – Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö



