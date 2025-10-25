Rytting Kaneryds ilska: ”Sjukt frustrerad”

Sverige förlorade med 4–0 mot Spanien.

Efter matchen var Johanna Rytting Kaneryd upprörd på domaren.

– Hon delar ut väldigt många kort i tveksamma situationer, säger svenskan till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget åkte på en tyng förlust mot Spanien i det första mötet i Nations League-semifinalen. Matchen slutade 4–0 och efteråt var Johanna Rytting Kaneryd upprörd på domaren.

Svenskan fick syna det gula kortet i andra halvlek efter en duell. En varning som hon ansåg var felaktigt dömd.

– Jag var så sjukt jävla frustrerad. Det är liksom ett guldläge, vi vinner bollen högt och har snabba spelare framåt, det är en stor möjlighet för oss och så blåser hon. Det är inte gult kort, så enkelt är det. Det är liksom en kontaktsport vi spelar. Hon delar ut väldigt många kort i tveksama situationer, säger Rytting Kaneryd till Fotbollskanalen.

28-åringen skickade en passning till spanjorskorna som hon menar faller lite för lätt.

– Vi kanske ska lära oss av att det lönar sig att lägga sig ner och skrika.

Samtidigt menar Rytting Kaneryd att det inte var domarinsatsen som leddet ill att Sverige förlorade mot det regerande världsmästarna.

– Känslan på plan är att det var sjukt många billiga frisparkar. Men det är ju inte det som avgör matchen så man kanske inte ska stå här och klaga på det när vi släpper till andra situationer i matchen som vi förlorar på, avslutar hon.

Returmötet spelas på Ullevi på tisdag.

