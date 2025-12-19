Åge Hareide hyllas: ”Han har satt sina spår”

Åge Hareide har gått bort.

Den tidigare fotbollsspelaren och tränaren hyllas av det danska fotbollförbundet.

”En mycket betydelsefull figur för både dansk och internationell fotboll”, skriver Christian Nørkjær, chef för det danska herrlandslaget.

Foto: Bildbyrån

Åge Hareide har gått bort efter att ha varit sjuk. Dödsbeskedet bekräftades av Åges son Bendik.

”Pappa somnade in i natt, hemma med familjen runt omkring sig. Nu har han spelat sin sista match. Vi är evigt tacksamma för all kärlek vi fått under den tid han varit sjuk”, skrev sonen till norska VG.

Åge Hareide blev 72 år gammal och lämnar efter sig en 54 år lång fotbollskarriär som både spelare och tränare. Nu hyllas han av det danska fotbollförbundet. Norrmannen var förbundskapten i det danska landslaget 2016-2020. Den danska landslagschefen Christian Nørkjær har arbetat med Hareide och hyllar honom för sin tid i Danmark.

”Åge Hareide har gått bort, och vi har därmed förlorat en mycket stor personlighet och en mycket betydelsefull figur för både dansk och internationell fotboll”, skriver Nørkjær på det danska förbundets hemsida och fortsätter:

”Förutom att vara en stark och klok tränare var Åge en fantastisk person som verkligen brydde sig om sina spelare och sin stab. Han skapade en sammanhållning som det danska herrlandslaget fortfarande lever vidare på än idag. Var Åge än befann sig var det ofta högljudda skratt och gott humör, och otaliga anekdoter berättades från hans långa och spännande fotbollsliv – både som spelare och som tränare. Åge var en oerhört skicklig historieberättare och hade en fallenhet för att få människor runt omkring sig att slappna av.”

2018 tog Hareide Danmark till en åttondelsfinal i VM. Nørkjær menar att han inte bara har påverkat som tränare utan även som en människa.

”Åge var en alldeles speciell person, och vi på DBU har tur som haft honom som förbundskapten. Han har satt sina spår – både på och utanför planen.”

Åge Hareide har förutom Danmark, tränat klubbar som Malmö FF, Helsingborgs IF, Örgryte IS och Molde.