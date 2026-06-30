Nederländernas VM-sommar fick ett snöpligt slut.

Då rasar den nederländska journalisten Matthijs Klerkx på SoccerNews.

– Den här förlusten är helt och hållet Koemans ansvar, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

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Trots 5–1-förnedringen av Sverige i gruppspelet räckte det inte hela vägen för Nederländerna och under natten till tisdag, svensk tid, blev det till sist respass i VM 2026. Stornationen föll mot Marocko efter en rafflande dramatik när sextondelsfinalen fick avgöras med en straffläggning, efter ett 1–1-resultat efter 120 minuter.

Nu rasar de nederländska journalisterna Matthijs Klerkx och Maikel de Lange, som båda skriver för FotbollDirekts systersajt SoccerNews, mot förbundskaptenen Ronald Koeman.

– Den här förlusten är helt och hållet Koemans ansvar ur ett taktiskt perspektiv – och dessutom Virgil van Dijks, som inte gjorde det en mittback ska göra vid 1–0-ledning: vinna en nickduell, säger Klerkx och tillägger:

– Koeman har länge betraktats som en fotbollsdinosaurie, men efter den här insatsen är han i princip persona non grata (ungefär ”icke önskvärd person”) i Nederländerna.

Ronald Koeman. Foto: Alamy

”Fullständigt överkörda”

Matthijs Klerkx får medhåll av Maikel de Lange, som menar på att Koeman blev alldeles för defensiv mot Marocko.

– Koeman valde att offra Tijjani Reijnders för en extra försvarare i Nathan Aké. Visst, en 3–5–2- eller 5–3–2-uppställning kan fungera väldigt bra. Även en 3–4–3 kan vara offensivt intressant om spelarmaterialet passar. Men Koeman själv insisterade på att beskriva det som ett 5–2–3-system. Och vem ställer upp med bara två centrala mittfältare i en VM-åttondelsfinal? Precis det som många befarade hände – Nederländerna blev fullständigt överkört på mittfältet, säger han.

– Det blir ännu värre. På pappret har vi många skickliga försvarare, men vi verkar aldrig kunna försvara ordentligt. Vi verkar helt enkelt inte vilja försvara, fortsätter de Lange.

Marocko kommer att ställas mot värdnationen Kanada i åttondelsfinalen senare i veckan.