Drömlottning för Hammarby

Malmö FF och Hammarby ska kvala till Champions League.

Här är de svenska lagens motståndare i kvalspelet.

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BK Häcken är redan klara för spel i Women’s Champions League nästa säsong efter segern i Europa Cup. Under torsdagen lottades det så kallade ”Champions path”, där både Hammarby och Malmö FF ska spela för att försöka nå en plats i turneringen. Båda svensklagen lottades in i den andra kvalrundan, i vad som motsvarar varsin respektive turnering med fyra lag.



Hammarby ställs mot Appolonia från Albanien i semfiinalen. Om ”Bajen” går vinnande ur den matchen väntar vinnaren ur mötet mellan Juventus och portugisiska Torrense.



På MFF:s väg mot Champions League väntar förs norska Vålerenga. Vid en eventuell seger i den semifinalen ställs skåningarna mot antingen Entracht Frankfurt eller Omonia Nicosia från Cypern.



Om Hammarby och/eller Malmö förlorar sina respektiver semifinaler väntar spel om tredjeplats i ”miniturneringen”. Semifinalerna spelas den 5 augusti och finalmatcherna den 8 augusti.



