Klart: Johanna Rytting Kaneryd och Viktor Gyökeres är årets anfallare

Fotbollsåret närmar sig sitt slut och i samband med detta prisas våra svenska spelare.

Nu står det klart att Johanna Rytting Kaneryd och Viktor Gyökeres prisats som årets anfallare på dam- respektive herrsidan.

Foto: Bildbyrån

Fotbollsåret 2025 lider mot sitt slut och i samband med detta delas priser till våra bästa svenska spelare ut.

Tidigare i dag prisades årets bästa mittfältare på dam- respektive herrsidan och nu har detsamma gjorts gällande anfallare.

På damsidan får Johanna Rytting Kaneryd ta emot priset, med följande motivering:

”Med ständig vilja och kraft fortsätter Johanna Rytting Kaneryd att utmana i en-mot-en-spelet, där hon även 2025 håller världsklass och slår ut sina motståndare. Vinner inhemska trippeln med Chelsea under våren, och har konsekvent stått för betydelsefulla prestationer i den svenska landslagströjan under året. Som enda svensk nominerad till Ballon d’Or på damsidan 2025”, skriver förbundet via sin hemsida.

– Jag känner mig otroligt ärad och stolt över att få ta emot detta pris. Det betyder såklart jättemycket att bli utnämnd som årets forward bland så många duktiga forwards. Det är ett kvitto på att man gjort det bra, säger Johanna Rytting Kaneryd.

På herrsidan är det Viktor Gyökeres som tilldelas priset:

”Efter en mäktig vår i Sporting Lissabon, där Viktor Gyökeres öste in mål och etablerade sig som en av Europas hetaste anfallare, följde en stor sommarövergång och en höst med anpassning till Arsenal och en ny nivå. Nästan alltid maskinmässigt pålitlig, med en vulkanisk urkraft som gör honom både svår att stoppa och omöjlig att ignorera. Som enda svensk nominerad till Ballon d’Or på herrsidan 2025”, skriver förbundet.

– Det har varit ett händelserikt år. Vi vann både ligan och cupen med Sporting och det var otroligt att få vara med och skriva historia där. Sen att göra flytten till Arsenal och vara i miljön här och spela är fantastiskt, säger Viktor Gyökeres.