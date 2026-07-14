Klart: Nikola Vasic lämnar Hammarby

Nikola Vasic lämnar Hammarby IF.

Han bryter til avtal i förtid.

– Jag vill tacka för min tid här och tacka fansen för allt stöd och all kärlek jag har fått, säger Nikola Vasic via klubbens uttalande.

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Hammarby kommer under tisdagsmorgonen med beskedet att Nikola Vasic lämnar Hammarby efter knappt ett år efter att han anslöt från BP. Han väljer att säga upp sitt avtal i förtid – en klausul han har haft i sitt kontrakt vilket gör att han är fri att lämna för en ny klubb. Under gårdagen kom uppgifter om att han var nära Gais.

– Jag vill tacka för min tid här och tacka fansen för allt stöd och all kärlek jag har fått, säger Nikola Vasic via klubbens uttalande.

Nikola Vasic gjorde under sin tid i klubben 12 tävlingsmatcher och ett minnesvärt hattrick som inhoppare.

– Jag vill tacka Niko för tiden hos oss, som blev kortare än planerat. Jag tycker att det är tråkigt att Niko väljer att lämna samtidigt som jag har förståelse för hans beslut, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.